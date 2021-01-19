شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن إيقاف الشناوى عبر إذاعة أون سبورت: تخبط اللجنة الأحادية سبب غليان الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حالة من التخبط فى اتخاذ القرارت، لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والتى أصدرت مؤخراً قراراً بإيقاف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة البنك الأهلي، وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: الأهلي في حالة غليان، بعد إيقاف محمد الشناوي، لا تفرق معى العقوبة حتى لو 12 مباراة أحترم القرارات، لكن يفرق معى التخبط في اتخاذ القرار، عندما اتخذت اللجنة عقوبات على إمام عاشور وشيكابالا وغيرهما، كان هناك لجنة تسمى لجنة الانضباط كان هذا الأمر من اختصاصها، عندما تولى مازن مرزوق لجنة المسابقات أعاد هذا الأمر إلى لجنة المسابقات وهذا خطأ، لأننا ليس لدينا لجنة مسابقات، لكننا نحب سياسة الرجل الأوحد، سواء في الحكام أو المسابقات أو غيرها.

وأضاف: مثلاً كان عامر حسين لوحده وحسام الزناتي لوحده ومازن مرزوق لوحده والآن رئيس اللجنة الأحادية يدير لوحده، لجنة الانضباط كانت هناك ثقة في قراراتها، لما يكون عندي لجنة فيها مستشارين أنت تطمأن لأن دي ناس بتوع عدالة.

واستكمل: الأهلى يستند إلى تقرير الحكم الذى لم يدن الشناوى، واللجنة الأحادية قالت إنها أخذت بتصوير التليفزيون، ومع ذلك التصوير لا يتضمن أى شىء، محمد سلامة حكم المباراة لم يكتب أى شىء، وقال إن ما حدث من الشناوي كان رد فعل طبيعي ولذلك لم أكتب في تقريري شئ.

واختتم: "أنا بس عايز أعرف أنت بتعتمد على التليفزيون ولا السوشيال ميديا ولا تقرير المراقب، قولهالي عشان الدنيا تهدأ، والأهلي في خطابه قال أن الأخطاء التحكيمية وصلت للفار وإلغاء الأهداف الصحيحة وعدم احتساب ركلات جزاء".