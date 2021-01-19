شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: فقدت الذاكرة في مباراة الانتاج ولم أتذكر إلا الهدف الذى استقبلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، عن كواليس الساعات الصعبة التى قضاها بعد تعرضه لصدمة قوية في مباراة فريقه مع الانتاج الحربي، وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: الحمدلله النهاردة أحسن، الكرة كانت مشتركة وخرجت لمستها ولاعب الانتاج كمل بركبته في دماغي بدون تعمد وساعتها لم أشعر بأي شئ إلا بعد انتهاء المباراة وعيني ورمت وحتى الآن مش شايف أي حاجة بعيني اليمين.

أضاف: خضعت للأشعة وكل شئ تمام وسأعود للتدريب اليوم، وعيني مقفولة شوية لكن شايف.

واختتم: بعد دخولي لغرفة خلع الملابس فتحت عيني ولكن لم أكن أعرف لماذا أنا متواجد بها لم أتذكر أي شئ وقلت للطبيب أن يذكرني بما حدث، وبعد ساعة ونصف أو ساعتين بدأت أفهم وأتذكر، كل حاجة كنت ناسيها إلا الهدف اللى دخل فيا وكنت متضايق.

واطمأن الجهاز الطبى بسموحة على الهانى سليمان حارس الفريق السكندري، عقب خضوعه لأشعة مقطعية على المخ، والتى أكدت سلامته وجاهزيته لموقعة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل في الثانية والنصف ظهرا باستاد الاسكندرية.

كما انضم مصطفى فتحى، المعار من الزمالك، إلى تدريبات الفريق السكندري، وظهر منذ اللحظات الأولى حماس اللاعب ليكون إضافة لصفوف الفريق، وأعلن أحمد سامى المدير الفنى أن فتحى سيكون مفاجاة التشكيل الجمعة المقبل.

ويخضع لاعبو سموحة والجهاز الفني لمسحة طبية والتى تم الاتفاق أن تكون قبل المباريات بثلاثة أيام، بدلا من 48 ساعة كما كان متبع من قبل، ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب سموحة فى الثالثة عصرا بالقوة الضاربة لأول مرة منذ فترة طويلة.