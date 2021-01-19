شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد .. نجم يد الزمالك السابق يكشف سبب خسارة الفراعنة من السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كأس العالم لكرة اليد

كشف أحمد العطار كابتن منتخب اليد والزمالك السابق، عن سبب خسارة الفراعنة في مباراة السويد، بنتيجة 24ـ 23، في ختام مباريات المجموعة السابعة بـ كأس العالم لكرة اليد المقام حالياً في مصر، ليتأهل الفراعنة كثاني المجموعة مع السويد المتصدر وتشيلي صاحب المركز الثالث، وقال العطار في تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف أم: حزنا على اللقاء لأنه كان في المتناول، واللاعبين قدموا الشوط الأول على أعلى مستوى، وبدأوا الشوط الثاني بشكل مميز، ولكن العبرة بالنهاية، الشوط الأول هو شوط لاعبين ولكن الثاني هو شوط مدربين، الأربع أهداف التى كانت في صالحنا ووسعت الفارق السويد عادت وسجلتهم في 3 دقائق.

واصل: الدور الثاني فى كأس العالم لكرة اليد نسعى لتجميع النقاط، أمام الاتحاد الروسي وبيلا روسيا وسلوفينيا، على الأقل منتخب مصر يحتاج إلى تجميع 7 أو 8 نقاط للدخول مع الثمانية الكبار، وليس رفاهية خسارة مباراة.

استكمل: روسيا وبيلا روسيا مستواهم قريب جداً، ونفس الأداء والخط الخلفي وحراسة المرمى لديهم أقل بكثير من السويد، ولكن سلوفينيا أقوى من روسيا.

أردف: كورونا لم تمنح المنتخبات لإقامة فترات إعداد مناسبة، مثلاً السويد يغيب عنه 6 لاعبين من بينهم أفضل جناح في العالم فضل عدم المشاركة، مصر قادرة على الفوز على روسيا وبيلا روسيا ومباراة سلوفينيا قد تكون الأصعب وفرصة الفراعنة قائمة وبقوة.

واختتم: مدرب مصر لم يقرأ الشوط الثاني بشكل صحيح أمام السويد، محمد سند حصل على رجل المباراة رغم أنه لم يحصل على فرصة طوال الشوط الثاني وكريم هنداوي كان حائط الصد وبطل اللقاء، ومحمد ممدوح كان يستحق أيضاً رجل مباراة مقدونيا، ولا أعلم ما هي معايير اللجنة الفنية التى تختار وهل هي تبع الاتحاد الدولي أم ماذا.