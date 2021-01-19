شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى فتحى فى رحلة البحث عن الذات مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهبة مصصطفى محمد جعلت جماهير القلعة البيضاء تحلم بعودة أحد فرسان جيل الأحلام لدعم الهجوم الأبيض، بعد المهارة والموهبة التى أظهرها لاعب الزمالك الذى تم تصعيده إلى الفريق الأول فى موسم 2013، إلا أنه وبمرور الوقت تراجعت تلك الطموحات مع إحالة أوراق "حبة الكريز" كما تلقبه الجماهير، إلى دكة البدلاء لأسباب فنية، وبعد فترة من التخبط قرر صانع ألعاب الزمالك، الرحيل بشكل مؤقت عن الفريق ليخوض تجربة جديد مع سموحة حتى نهاية الموسم من أجل إعادة اكتشاف ذاته.

مصطفى فتحي خاض مواسم مميزة مع الزمالك منذ تصعيده إلى الفريق الأول، حيث شارك في 148 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 14 آخرين لزملائه بالفريق.

وفي موسم 2018، خرج مصطفى فتحي من القلعة البيضاء للمرة الأول على سبيل الإعارة لينضم إلى فريق التعاون السعودي، وشارك خلال تلك التجربة فقي 11 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، قبل أن يعود إلى الزمالك مجدداً في موسم 2019.

منذ عودته من رحلته الاحترافية واجه مصطفى فتحي حظًا متعثرًا سواء فى المشاركة أو حتى فى تسجيل الأهداف مع الزمالك، فلم يحرز بعد عودته سوى هدفين فقط وصنع مثلهما خلال 28 مباراة بمختلف البطولات، ولذلك فضل صاحب الـ 26 عاماً الخروج فى تجربة جديدة لإعادة اكتشاف نفسه.



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