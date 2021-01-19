بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، بالإضافة لمواجهة الزمالك أمام الجونة بدوري we المصري، كما سيخوض الدولي المصري أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة السعودي مواجهة أمام العين بدوري المحترفين.

ونرصد لكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد و القنوان الناقلة:

الدوري الإنجليزي

20:00 - وست هام يونايتد x وست بروميتش ألبيون

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

22:15 - ليستر سيي x تشيلسي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

الدوري الإسباني

22:30- ديبورتيفو ألافيس x إشبيلية

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3)

الدوري الألماني

21:30 - باير ليفركوزن x بوروسيا دورتموند

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports FR HD 1)

الدوري السعودي

15:00 - العين x الاتحاد

تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD)

19:10 - الأهلي x أبها

تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD)

الدوري المصري

17:00- الزمالك x الجونة

تنقل عبر (ON Time Sports 1 HD )