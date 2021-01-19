تعرف على الموعد والقناة المفتوحة لقرعة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يترقب النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، قرعة كأس العالم للأندية والتي ستجري فعالياتها بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

ومن المقرر أن يتم سحب مراسم القرعة في تمام الخامسة مساء، على أن يُنقل الحدث عبر قناة "بي ان سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وتأهل الأهلي للمشاركة في منافسات مونديال الأندية باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، كما يتنافس معه على لقب البطولة كل من بايرن ميونخ الألماني، (بطل دوري أبطال أوروبا) - أولسان هيونداي (بطل دوري أبطال آسيا) - تيجريس أونال المكسيكي (بطل كونكاكاف)، الدحيل (مستضيف البطولة) وينتظر تحديد بطل أمريكا الجنوبية في نهاية الشهر الجاري.

**أوكلاند سيتي (بطل أوقيونسيا) أعلن انسحابه من المنافسة قبل عدة أيام بسبب فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أحد الفرق الآتية: "الدحيل ‏القطري، أولسان هيونداي أو تيجريس المكسيكي".

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للبطولة تقرر إقامتها في الرابع من شهر فبراير المقبل، على أن تنتهي البطولة يوم 11 من الشهر ذاته.