شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مثيرة فى ختام الدور الأول ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات مثيرة فى إطار ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021" المقامة على 4 صالات مختلفة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وحسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وبرج العرب بالإسكندرية .

ويلتقي اليوم كل من اليابان مع أنجولا وإسبانيا مع تونس وكرواتيا مع قطر والبحرين مع الكونغو الديمقراطية والدنمارك مع الأرجنتين وألمانيا مع المجر والبرازيل مع بولندا، بينما انسحب منتخب كاب فيردى بسبب حالات كورونا والذى كان مقرر أن يواجه أرورجواى.

فيما يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمنافسات الدور الرئيسى فى ظل ضمانه للتأهل بعد الفوز على تشيلى و مقدونيا والخسارة أمام السويد، وأكد لاعبي الفراعنة التركيز فى مباريات الدور الرئيسى استعدادا لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثامنة.

وبدأ المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر روبرتو باروندو جارسيا التفكير فى مباريات الدور الرئيسى بعد الإنتهاء من لقاء السويد، مساء أمس خاصة أنه صرح من قبل أنه يفضل دائما التفكير فى كل مواجهة على حدة، مشيراإلى أنه لديه وفرة فى القائمة 24 لاعب كلهم على قدر المسئولية ويستطيع أن يستعين بأى لاعب ضمن قائمة الـ 20 النهائية فى التوقيت الذى يحتاجه.

ومن المقرر أن يخوض اليوم منتخب مصر تدريبات فى الجيم ومحاضرة فيديو قبل المران الرئيسى فى المساء، حيث يحرص المدير الفنى على إعطاء اللاعبين مساحة فى اليوم الثانى لأى مباراة لعقد جلسات فى الفندق للتحدث والفصل من ضغط المباريات .