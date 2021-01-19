شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه الذي يواجه الجونة، مساء الثلاثاء، ضمن إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، في مباراة يترقبها الجمهور الأبيض أملاً في انتزاع صدارة الدوري المصري بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي أمس الأحد.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك فى مبارة الجونة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جيل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد، وخط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد، وخط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ويدخل الزمالك المباراة، بهدف مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على المصري يوم الثلاثاء، بهدف دون رد.

يأتي الزمالك في وصافة الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 17 نقطة، وويريد الفارس الأبيض، مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة ترتيب الدوري، إذ يحتل الفريقان صدارة ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة لكل فريق.

الجونة هذا الموسم يقدم مستويات كبيرة، جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، ويريد مواصلة نجاحاته أمام القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على استاد بتروسبورت في القاهرة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الزمالك والجونة، عبر شاشتها.