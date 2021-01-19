شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد .. أسباب تقدم منتخب مصر باحتجاج رسمى ضد حكم مباراة السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد باحتجاج لدى الاتحاد الدولى على حكم مباراته مع السويد التي أقيمت فى ختام مباريات المجموعة السابعة وانتهت بفوز السويد 24/23، ويرجع الاحتجاج لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

كما أن الحكم النرويجي أدار آخر مباراة للمنتخب السويدي أمام مقدونيا، وهو ما تعجب منه الجميع، بالإضافة لكون مدرب السويد نرويجيا وهو أمر كان لابد وضعه فى الاعتبار.

وشعر منتخب مصر لكرة اليد بالظلم خلال المباراة، خاصة أن الحكم لم يوفر لهم الحماية الكافية رغم تقدمنا فى الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف لينهي الشوط الأول بنتيجة 12/9.

وزير الرياضة يشيد بلاعب منتخب مصر لكرة اليد

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبى المنتخب الوطنى المصرى رغم الهزيمة من منتخب السويد بنتيجة 24-23، فى ختام مباريات المجموعة السابعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا.

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف سفير السويد لدى مصر، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 12-9 وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، وظل المنتخب المصرى متقدم طوال فترات المباراة حتى استطاع المنتخب السويد من تعديل النتيجة وخطف المباراة فى الثوانى الأخيرة بنتيجة 24-23، وبذلك يتأهل المنتخب المصرى للدور الرئيسى كثانى المجموعة السابعة خلف منتخب السويد متصدر المجموعة، ويأتى منتخب مقدونيا فى المركز الثالث والذى استطاع التغلب على منتخب تشيلى بنتيجة 32-29، فى المباراة التى أقيمت بينهما قبل مباراة مصر والسويد، وانتقل المنتخب التشيلى للعب ضمن مباريات "كأس الرئيس"، بعدما فشل فى حصد أى نقطة فى المجموعة، حيث سينضم الثلاثى إلى منتخبات روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا فى مجموعة واحدة.