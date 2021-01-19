شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث عن حلول لأخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موسيماني المدير الفني للأهلي جلساته مع لاعبي الفريق من أجل علاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق الفترة الماضية وكان آخرها التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري، ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المقاولون العرب القوية المقرر لها بعد غدٍ، الخميس، في الدوري وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع البنك.

على صعيد متصل، برر بيتسو موسيماني تعادل الأهلي في مباراته ضد البنك الأهلي سلبيًا في مباراتهما معاً مساء أمس الأول، الأحد، بأن الفريق لم يكن في يومه، مؤكدا أن فريقه قدم كل ما في استطاعته وأن الشناوي لم يتصد لأي كرة ولم يكن هناك أي خطورة على مرمى فريقنا.

وقال موسيمانى: "ركزنا على الجانب الهجومي من بداية المباراة في محاولة لتسجيل الأهداف لكن لم يحالفنا الحظ في الفرص واليوم لم يكن يومنا، والمباراة بالكامل كانت في منتصف ملعب المنافس الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة".

وأكد احترامه للتحكيم مضيفا: الحكم وقت الهدف كان متمركزا بشكل مميز ومن المفترض أنه شاهد اللعبة بكل وضوح لكنه عاد للفيديو وألغى الهدف، ومن الممكن أن تكون قرارات التحكيم في صالحنا في المباريات المقبلة، ولا أريد الحديث كثيرا عن الفيديو.

وأشار إلى أن فريقه تسيد المباراة ولكن هذا لم يكن كافيا لنسجل، العرضيات لم تكن متقنة بالقدر الكافي ولم ترتفع عن الأرض بشكل جيد وهذا بسبب التسرع الناتج عن الضغط على اللاعبين، وإجمالا لم يكن يومنا وأهدرنا الكثير من الفرص عن طريق بدر بانون وبواليا وديانج وحمدي فتحي ولا يجب أن نلقي باللوم فقط على التحكيم، ولذلك أحيي فريق البنك الأهلي واحترم طريقة لعبهم.

وعن مشاركة وليد سليمان في قلب الهجوم قال: "أشركت وليد سليمان في الهجوم لأنه سجل في المباريات السابقة وكان يستحق الحصول على فرصة لكنه للأسف تعرض للإصابة وغادر الملعب، وسألته قبل المباراة أكد لي أنه سليم".

وتحدث عن والتر بواليا قائلا: "ربما يمر ببعض الضغوط وهذه هي كرة القدم، هو حاول التسجيل كثيرا لكنه لم يوقف للأسف، لا أشعر بالقلق على الفريق طالما نخلق الكثير من الفرص، نشعر بالقلق فقط عندما لا نصل إلى المرمى".