سيف زاهر تعليقًا على إيقاف "محمد الشناوي" 4 مباريات: أحنا مش فاهمين حاجه

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي 4 مباريات.

وقال "زاهر" خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" : إذا أخطأ محمد الشناوي، وتجاوز في حق الحكم، لماذا لم يخرج حكم المباراة له الكارت الأصفر أو الكارت الأحمر.

وأضاف : أنا كنت أتحدث مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي قبل الحلقة، وقال لي : احنا مش عاوزين غير العادلة، إذا أخطأ الشناوي، لماذا لم يخرج له الحكم الكارت الأحمر.

وتابع : لماذا خرجت العقوبات قبل إنتهاء مباريات الجولة الثامنة، لجنة المسابقات هى التي أصدرت العقوبات أم من؟، مين صاحب القرار مين إلللي بيحكم، للأسف محدش فاهم حاجة.

وأستطرد : الأهلي أصدر بيان صباح اليوم، يعترض فيه على الحكم، بعدها بساعتين، اتحاد الكرة أعلن عقوبة إيقاف محمد الشناوي، الأمور أصبحت مباراة في استعراض العضلات.

واختتم "زاهر" تصريحاته قائلا : احنا بندور على العدل والحقيقة بصرف النظر عن اسم النادي، دورنا توضيح الحقيقة للجمهور، معقبا: احنا عاوزين العدالة، وأن تكون الأمور واحدة على جميع الأندية.