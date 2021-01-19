شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد صفقة الأهلى الحائرة.. النجوم يترقب واللاعب يحلم بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت صفقة كريم فؤاد، ظهير أيمن فريق إنبي المعار من النجوم وانتقاله إلى النادي الأهلى، تخطف الأنظار بعد التصريحات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة مع رغبة اللاعب بشأن انضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء وتحقيقه أحلامه الكروية.

الأهلى يُفكر فى ضم كريم فؤاد لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل عدم قناعة موسيمانى التامة بقدرات أحمد رمضان بيكهام الذى تعاقد معه الأهلى الصيف الماضى من دجلة، فضلا عن إعجابه بقدارت فؤاد، وعلى الرغم من أن النية كانت تتجه في الأهلي لتأجيل صفقة ظهير أنبي لانتقالات الصيف المقبلة فإن رغبة الفريق البترولى في ضم صلاح محسن مهاجم الأهلي قد تُعجّل بإتمام الصفقة في يناير وليس نهاية الموسم.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة ، حقيقة مفاوضات النادي الأهلى مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الفريق البترولى لنهاية الموسم ولا صحة لهذه الأنباء.

وأوضح عبد الناصر محمد موقف إدارة ناديه من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، حيث تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا مشيرا إلى أنه في الوقت الحالى لم يفعل بند شراء اللاعب ولم يحسم هذا القرار، موضحا أن اللاعب يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وكشف رئيس نادى النجوم أن هناك ناديا برتغاليا يرغب فى التعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتوية الحالية وقد يتم الموافقة على بيعه فى الميركاتو الشتوى الحالى، ولكنه يفضل تأجيل بيعه إلى الصيف بعد الانتهاء من المشاركة فى أولمبياد طوكيو من أجل تسويقه بشكل جيد وارتفاع قيمته السوقية، مشددا على أن هناك اتفاق مع إدارة إنبى على قطع الإعارة فى يناير حال حصول اللاعب على عرض أوروبى جيد، فى ظل اهتمام عدة أندية خارجية بالتعاقد معه.

وعن إمكانية قطع إعارته لو وصله عرض من الأهلى أو أى نادى محلى، أوضح أنه من الوارد حدوث ذلك ولكن بشرط ترحيب نادى إنبى، والاتفاق على قطع الإعارة خاص باحترافه الخارجى، وليس للانتقال لأحد الأندية المصرية.