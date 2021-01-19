شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والجونة.. الأهلي يتصدر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك اليوم، مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، في مباراة يترقبها الجمهور الأبيض أملاً في انتزاع صدارة الدوري المصري بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي يوم الأحد.

جدول ترتيب الدوري المصري

وقبل مباراة الليلة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، والجونة فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ويحل المصرى المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يحتل إنبى المركز السادس، ومصر المقاصة السابع، بنفس الرصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري في المراكز الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 8 نقاط. ويتواجد فريقا غزل المحلة وأسوان في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد سبع نقاط. أما الإسماعيلي ووادي دجلة فيحتلا المركزين الـ14 والـ15 برصيد ست نقاط بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط، وجاء المقاولون العرب وطلائع الجيش في المركزين الـ17 والـ18 برصيد 4 نقاط لكل منهما.



جدول ترتيب الدوري المصري

تشيكل فريق الزمالك أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد، وخط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد، وخط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

الخليج 365 يرصد 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم.

ما هي آخر نتيجة حققها الزمالك بالدوري المصري

ويدخل الزمالك المباراة، بهدف مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على المصري يوم الثلاثاء، بهدف دون رد.

ما هو ترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

يأتي الزمالك في وصافة الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 17 نقطة، وويريد الفارس الأبيض، مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة ترتيب الدوري، إذ يحتل الفريقان صدارة ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة لكل فريق.

ما هو وضع الجونة في جدول الدوري المصري

الجونة هذا الموسم يقدم مستويات كبيرة، جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، ويريد مواصلة نجاحاته أمام القلعة البيضاء.

ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على استاد بتروسبورت في القاهرة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الزمالك والجونة، عبر شاشتها.