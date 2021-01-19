شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه المقاصة وديًا على الدفاع الجوي استعدادًا للزمالك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى عصر اليوم الثلاثاء، فريق أسوان، نظيره مصر المقاصة، في اللقاء الودي الذى يجمع الفريقين على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباراة الزمالك بالجولة السابعة والتى من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يحسم علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، مصير عدد من لاعبي الفريق بالبقاء أو الرحيل عن النادى خلال الميركاتو الجاري، بعد منحهم فرصة أخيرة فى اللقاء الودى مع مصر المقاصة.

كما سيحدد عبد العال متطلبات الفريق أيضًا من الصفقات الجديدة ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء موسم الانتقالات.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل أمام غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وبدأ مدرب أسوان في الاستعداد للقاء الزمالك بالجولة المقبلة.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.