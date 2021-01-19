شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك والجونة، مساء الثلاثاء، ضمن إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، في مباراة يترقبها الجمهور الأبيض أملاً في انتزاع صدارة الدوري المصري بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي أمس الأحد.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد، وخط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد، وخط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

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ويدخل الزمالك المباراة، بهدف مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على المصري يوم الثلاثاء، بهدف دون رد.

ما هو ترتيب الزمالك في جدول الترتيب

يأتي الزمالك في وصافة الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 17 نقطة، وويريد الفارس الأبيض، مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة ترتيب الدوري، إذ يحتل الفريقان صدارة ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة لكل فريق.

ما هو وضع الجونة في جدول الدوري

الجونة هذا الموسم يقدم مستويات كبيرة، جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، ويريد مواصلة نجاحاته أمام القلعة البيضاء.

ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على استاد بتروسبورت في القاهرة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الزمالك والجونة، عبر شاشتها.