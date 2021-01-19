شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا قبل مباراة الجولة الثامنة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي، تطبيقًا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل اتحاد الكرة، قبل 48 ساعة من اللقاء الذى يجمع الفريقين من منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن فريق ذئاب الجبل يضم عددًا من العناصر المميزة، على الرغم من تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة للكثير من الظروف الصعبة التى واجهت الفريق، وعن ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي قال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": مازلنا ننتظر الرأي الأخير لعماد النحاس من أجل ضم لاعبين جدد أو الإكتفاء بالقائمة الحالية، خاصة أن لدينا فى كل مركز أكثر من لاعبين، ولكن من الوارد أن نضم لاعب أو اثنين على الأكثر خلال موسم الانتقالات.

وأضاف: نفس اللاعبين الذين حققوا المركز الرابع فى الموسم الماضي، هم الموجودين حاليًا بالفريق، وقادرون على الخروج بالفريق من محنته إلى المراكز المتقدمة، ومازالت المنافسة قائمة والموسم فى بدايته.

وأغلق مسئولو المقاولون العرب باب الشائعات التى ترددت بشأن رحيل عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أنه لا حديث عن رحيل النحاس أو أى فرد من الجهاز.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سوء النتائج يرجع للكثير من الأسباب، أبرزها إصابات كورونا التى تسببت فى العديد من الغيابات عن الفريق منذ انطلاق الموسم، مشيرًا إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعبين لحثهم على ضرورة تصحيح المسار قبل مباراة الإسماعيلى.