شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: تصريحات اللجنة الثلاثية عن تعيين بعض الأقارب "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق لإدارة اتحاد الكرة، أن تصريحات اللجنة الثلاثية عن تعيين اللجنة الخماسية بعض الأقارب "عيب"، وهذا غير صحيح، والكلام سهل جدا.

وقال محمد فضل، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أعضاء اللجنة الخماسية أول من باركوا للجنة الثلاثية، وكنت أتمنى عدم سماع مقولة أننا جايين نصلح أخطاء اللجنة الخماسية، والمفروض تكمل على ما تم بدؤه السابق".

وأضاف محمد فضل: "تصريحات اللجنة الثلاثية عن تعيين بعض الأقارب "عيب"، والكلام سهل جدا، ولكن المفروض من يدّعى عليه إثبات كلامه بأدلة، وإيه المجاملة في أنى أجيب ناس معاها أكثر من لغة".

وتابع محمد فضل: "هناك بند في عقد حسام البدرى يتيح له تغيير أي فرد من أفراد الجهاز الفني للمنتخب في أي وقت، و"اللايف كوتش" كان له دور كبير في مباراة توجو مع المنتخب".

وأوضح محمد فضل: "تنظيم بطولة أمم أفريقيا في مصر كان نتاج اجتهاد كبير مننا كلنا، والناس بتحس بمين اشتغل، وأشكر مؤسسات الدولة على المساندة، ومفيش عمل بينجح بسبب واحد فقط، وأتمنى النجاح للجنة الثلاثية".

وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: "خروج اللجنة الخماسية من اتحاد الكرة كان بشكل غير لائق وبطريقة مش كويسة، تم تقليص اللجنة الخماسية إلى ثلاثية ثم تغيرت أسماء الأعضاء بعدها بثلاث ساعات، وكما أن طريقة رحيل موظفي الجبلاية بعد تعيين اللجنة الثلاثية لا تليق".