شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يبدأ دراسة الزمالك بمباراة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، مباراة الزمالك والجونة والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري العام، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والزمالك والذى يقام على ملعب بتروسبورت يوم السبت المقبل.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل أمام غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وبدأ مدرب أسوان في الاستعداد للقاء الزمالك بالجولة المقبلة.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفًا أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معربًا عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق مشددًا على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.