شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: محمد الشناوي يستحق الكارت الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كان يستحق الكارت الأحمر، بعد الاعتراض على حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبى في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدورى.

وقال ياسر عبد الرؤوف في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "القانون أعطى الحكم الحق في إشهار الكارت الأحمر إذا وجد أي شيء خارج عن القانون طالما لم يغادر الملعب".

وأضاف ياسر عبد الرؤوف: "لا يجوز لمحمد الشناوى الاعتراض بهذا الشكل وكان يجب على الحكم اتخاذ قرار بطرد اللاعب، وعدم إشهار بطاقة ملونة للشناوى خطأ من حكم اللقاء لأنه بهذا القرار يؤكد أن الحكم لم يرى أن الشناوى تلفظ بأى لفظ يستوجب طرده ولكن الفيديو يؤكد خطأ الشناوى".

وأوضح الحكم السابق: "الشناوى ليس من حقه الحديث مع الحكم بعد انتهاء اللقاء، والعقوبة من الممكن أن تكون قد اتخذت بناء على تقرير حكم المباراة أو مراقب المباراة أو الفيديو".

وكانت إدارة المسابقات قررت إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث حاول محمد الشناوى الحديث مع الحكم محمد سلامة ميدو عقب إطلاق صافرة النهاية قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس ومسك كتف الحكم.

تعتبر مباراة المقاولون والأهلى والمقرر إقامتها الخميس المقبل هى أول مباراة يغيب فيها محمد الشناوى عن حراسة مرمى النادى الأهلى طبقاً لقرار الجبلاية، الأزمة الحقيقية التى ستشكل الصداع الأكبر للنادى الأهلى والجهاز الفنى هو غياب محمد الشناوى عن المباراة التالية أمام بيراميدز المقرر لها الثلاثاء 26 يناير، خاصة أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين يمكنهم استغلال فرصة غياب الحارس الأساسى للفريق الأحمر، نهاية عقوبة محمد الشناوى ستكون بعد مباراتى سموحة وطلائع الجيش على الترتيب وبذلك تكون المباريات الأربع التى سيغيب خلالها حارس الأهلى هى "المقاولون، بيراميدز، سموحة، وطلائع الجيش".

ويحرس على لطفى عرين الفريق الأحمر فى غياب محمد الشناوى وسط كثير من الضغوط، خاصة أن المباريات الأربع تبدأ بمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل، ثم بيراميدز وسموحة وطلائع الجيش، ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلي قادما من صفوف إنبى فى موسم 2017/2018، شارك على لطفى فى 13 مباراة، حافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات، بينما استقبل مرمى الأهلى فى وجود على لطفى 9 أهداف خلال 5 مباريات و يعود محمد الشناوى لحراسة عرين النادى الأهلي خلال مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها 10 مارس وذلك بعد مشاركة الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.