شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الإنتاج الحربى يعين حماده صدقي بعد رحيل مختار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الانتاج الحربي، أسباب رحيل مختار مختار المدير الفنى لفريقه، وتعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق خلفا له، وقال أشرف عامر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مختار مختار طلب الرحيل عن الانتاج ، وحينما تحدثنا معه لإثنائه عن هذا القرار وجدنا إصرارا شديدا منه على الرحيل، مبررا ذلك بعدم إمتلاكه لجديد يقدمه مع الفريق".

ويضيف رئيس الانتاج الحربي : "مختار مختار قدم مسيرة طيبة مع الانتاج الحربى ونقدر دوره مع الفريق ونشكره على السنوات التى قضاها معنا ونتمنى له التوفيق فى تجربته المقبلة".

وتابع أشرف عامر: "قررنا إبلاغ اتحاد الكرة بقرار رحيل مختار مختار على طريقة الإقالة حتى يتسنى له تولى تدريب فريق آخر".

ويضيف رئيس الانتاج الحربي : "نجتمع مع حمادة صدقى حالياً لتولى تدريب الفريق وتشكيل جهازه المعاون".

وكان ”الخليج 365” قد أشار لطلب مختار مختار الرحيل عن الانتاج وموافقة الإدارة واقتراب حمادة صدقى من تدريب الفريق خلفا له.

ويحتل الانتاج الحربي حاليا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ويستعد الانتاج الحربي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.