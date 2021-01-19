شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يكشف حقيقة تعديه على إدارى الاسماعيلي عقب مواجهة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شكرى نجيب، مهاجم النادى الاسماعيلي، حقيقة تعديه على طارق أبو الليل، المدير الإدارى للدراويش، وقال شكرى نجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أتعدّ على طارق أبو الليل المدير الإدارى مثلما أشاع البعض، فلقد لاحظت عقب انتهاء المباراة انتشار أخبار على بعض المواقع والصفحات المنسوبة للإسماعيلي تؤكد قيامى بالتعدى على المدير الإدارى وهذا لم يحدث من قريب أو بعيد".

وأضاف شكرى نجيب: "لا أعرف هواة الشائعات من أين يأتون بمثل هذه الأخبار، خاصة أنها بعيدة كل البُعد عن الواقع".

وفاز فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على الإسماعيلي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي على إعارة الثنائي حازم مرسي ومحمود عبد الله، لاعبى الفريق الأول لصفوف القناة، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية وذلك لنهاية الموسم حتي يكتسب الثنائي الخبرة اللازمة بفضل مشاركتهم بصفة أساسية .

وأبلغت إدارة نادى الزمالك الإسماعيلى برفض العرض المقدم لاستعارة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق حتى نهاية الموسم، بعدما تحدث مسئولو الدراويش مع نظرائهم فى الزمالك بشأن إمكانية ضم عيد على سبيل الإعارة.

وأبدى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، رغبته فى استمرار أحمد عيد وسط صفوف فريقه وعدم خروجه على سبيل الإعارة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى يعانى منه الفارس الأبيض.