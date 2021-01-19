شكرا لقرائتكم خبر عن أيسلندا تهزم المغرب وتتأهل للدور الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب الأيسلندى على المنتخب المغربي في ختام الدور الأول للمجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بصالة العاصمة الإدارية الجديدة بنتيجة 31-23. وانتهى الشوط الأول بتقدم أيسلندا 15-10 وسط تفوق للجانب الأيسلندي ومحاولة المغرب معادلة النتيجة.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق الأيسلندي، واتسع الفارق ليصل إلى 31-23، وخلال اللقاء تعرض ثلاثي المغرب أمين هرشاوي ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد المباشر بسبب التدخلات العنيفة، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو، كما قرر الحكم حصول اللاعب هشام حكيمي على البطاقة الزرقاء؛ بسبب التدخل العنيف على لاعب أيسلندا ليتم حسم أمره من قِبَل اللجنة التنفيذية لاتخاذ العقوبة المناسبة.

وحصل فيجو كريستانسن، لاعب أيسلندا، على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 6 أهداف في اللقاء.

بهذه النتيجة رفعت أيسلندا رصيدها إلى 4 نقاط، لتتأهل للدور الرئيسي، في وصافة ترتيب المجموعة السادسة من الفوز على الجزائر والمغرب والخسارة من البرتغال، بينما احتلت المغرب المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط بعد الخسارة أمام الجزائر والبرتغال وأيسلندا لتلعب على كأس الرئيس.

وتأهلت البرتغال من هذه المجموعة في الصدارة إلى الدور الرئيسي، ثم أيسلندا في الوصافة والجزائر في المركز الثالث، بينما تلعب المغرب على كأس الرئيس.