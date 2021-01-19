شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يطلب الرحيل وإدارة الإنتاج الحربى توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربي، على رحيل مختار مختار، المدير الفنى للفريق، بعدما طلب الأخير من إدارة ناديه الموافقة على رحيله بشكل ودى، بعدما شعر بأن مشواره مع الفريق انتهى لهذا الحد، بعد أن أمضى 5 سنوات كاملة فى تدريب الإنتاج.

وتعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما أمس باستاد السلام والمؤجلة من الجولة السادسة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 5 نقاط، ويرتقى للمركز السادس عشر، بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 8 نقاط فى المركز العاشر.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق مصطفى البدري، لاعب خط الوسط، الذى سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء فشل الهانى سليمان، حارس سموحة، في التعامل معها لتسكن شباكه معلنا عن الهدف الأول، وتعادل حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 80 من متابعة عرضية زميله من الجانب الأيمن.

وفى وقت سابق، كشف مختار مختار، المدير الفنى لنادى الإنتاج الحربى، عن رفضه عرضا من الإسماعيلي لتدريب الدراويش، مؤكدا سعيه لدعم فريقه فى الميركاتو الشتوى لتعديل المسار.

وقال مختار مختار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "زعلان جدا على خسارة نقطتين أمام سموحة كان نفسى نفوز عشان نخرج من الحالة النفسية السيئة، ولكنها إرادة الله وقدر الله وما شاء فعل".

ويضيف مختار مختار: "أدرب الانتاج الحربى منذ خمسة أعوام، وفى أول موسم رحل عنا لاعبين، ولكننا تعاقدنا مع غيرهم، بينما الموسم الحالى والسابق حينما رحل لاعبين عنا لم نستطع تعويضهم بالشكل الأمثل، وهذا صعب للغاية على أى فريق، وأحاول فى الوقت الحالى البحث عن عناصر مميزة تساعدنا فى المباريات المقبلة لاننا نلعب كورة كويسة، ولكن النتائج غير مستقرة، لذا أبحث عن عنصرين أو ثلاثة نستعيد بيهم التوازن".

وأكمل المدير الفنى للإنتاج الحربى: "تلقيت عرضاً لتدريب الاسماعيلي ولكنى رفضت وقلت للشخص الذى تحدث معى أن إدارة الانتاج الحربى متمسكة بوجودى مع الفريق".

وتابع مختار مختار: "باسم مرسى أبلغنا أن لديه عرضا من الزمالك، ولكن لم يتحدث معنا أحد من مسئولى القلعة البيضاء بشكل رسمى".

وعن صراع القمة قال مختار مختار: "خسارة الأهلى نقطتين ليست نهاية المطاف ، الدوري صعب جدا وحسم الدوري مازال مبكراً وكل الفرق سوف تسعى للقتال أمام الاهلى والزمالك والانتاج الحربى لو كان عنده شوية توفيق كان سجل فى الاهلى فى الشوط الاول وحتى بعد تسجيل باسم مرسى هدف كان لازم نسجل الهدف الثانى".