الامارات | ثانية جولات «كايت سيرف» في دبي الجمعة والسبت

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شكرا لقرائتكم خبر عن ثانية جولات «كايت سيرف» في دبي الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقام الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- يومي الجمعة والسبت المقبلين، في شاطئ نسناس بدبي.
وقال بيان صحافي: «ينظم الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء للموسم الرابع على التوالي».
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