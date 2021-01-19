شكرا لقرائتكم خبر عن موندو ديبورتيفو: موناكو يرغب فى ضم مارسيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، عن وجود عرضا من الدورى الفرنسى لضم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن موناكو مهتم بضم مارسيلو، حيث ينوي التقدم بعرض لضمه بعقد لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي بقيمة 6 ملايين يورو.

وخرج مارسيلو مؤخرا من حسابات زيدان للتشكيلة الأساسية في صفوف الميرنجي، حيث بات مجرد ورقة على مقاعد البدلاء، لذلك حال قرر البرازيلي الرحيل سيضطر إلى تخفيض راتبه، حيث يتقاضى حاليا في ريال مدريد 9 ملايين يورو سنويا.

وأفاد التقرير، أن رحيل مارسيلو إذا تم سيكون في سوق الانتقالات الصيفية، وليس خلال الشتاء الحالي.