شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تتأهل الى الدور الرئيسي بنقطتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب سلوفينيا فوزا ثمينا على حساب بيلاروسيا بنتيجة 29-25 ليحسم المركز الثاني بالمجموعة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد .

وبدأ منتخب بيلاروسيا المباراة متفوقا على نظيره السلوفيني وتقدم بفارق 4 أهداف لكن نجحت سلوفينيا في أخر 10 دقائق في الاستفاقة لينتهي الشوط بالتعادل 15-15.

واستمرت صحوة منتخب سلوفينيا في الشوط الثاني ليبتعد بفارق هدفين ويحافظ على تقدمه لنهاية المباراة.

وتأهل منتخب سلوفينيا الدور الرئيسي بنقطتين بعد الفوز على بيلاروسيا، بينما الاتحاد الروسي تأهل بـ 3 نقاط وأخيرا صعد بيلاروسيا بنقطة واحدة.

وتأهلت منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي إلى الدور الرئيسي بجانب منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية.