شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف: كنت رابع مدير فني مصرى يفوز ببطولة أفريقيا مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي، إنه احترم قرار محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، برحيله عن تدريب القلعة الحمراء، مؤكدا أنه لم يتعرض للظلم، لافتا إلى أنه من حق مجلس الإدارة البحث عن الأنسب لقيادة الفريق.

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي، في تصريحات تليفزيونية، أن شخصيته لم تتغير مع لاعبي الأهلي، بعد تحويله من مدرب عام إلى مدير فني بعد رحيل حسام البدري.

وقال، "بعد تعادل الأهلي مع الترجي في القاهرة بنهائي أفريقيا 2012، الكثير توقع انتهاء البطولة لصالح الترجي، لكننا كنا نملك إيمانا كبيرا في قدرتنا على الفوز في رادس، حسام غالي قدم أداءا عالميا في مبارتي الترجي بنهائى دوري أبطال أفريقيا 2012، أنا رابع مدير فني مصري يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي".