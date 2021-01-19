شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملعب الجوهرة المشعة بسبب سوء أرضية الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة الأهلي وأبها المقررة اليوم «الثلاثاء»، لحساب الجولة 14، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، في جدة.

وجاء قرار نقل المباراة، بناءً على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، بإغلاق الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم التنسيق بشكل عاجل، مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية، بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، قد وجه قبل أيام بفتح تحقيق عاجل، بسبب سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وذلك بسبب الحالة التي ظهر عليها الملعب، في مباراتي الاتحاد وأبها، والأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

كما وجه وزير الرياضة بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، المكلفة بصيانة المدينة الرياضية، حسب ما يقتضيه النظام.