شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يطالب منتخب اليد بالتعويض والفوز بلقب كاس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باداء لاعبي المنتخب الوطني المصري رغم الهزيمة من منتخب السويد بنتيجة ٢٤-٢٣، في ختام مباريات المجموعة السابعة، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب.

حضر المباراة رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف سفير السويد لدي مصر،.

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق مصري بنتيجة ١٢-٩ وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، وظل المنتخب المصري متقدم طوال فترات المباراة حتي استطاع المنتخب السويد من تعديل النتيجة وخطف المباراة في الثواني الأخيرة بنتيجة ٢٤-٢٣، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي كثاني المجموعة السابعة خلف منتخب السويد متصدر المجموعة، ويأتي منتخب مقدونيا في المركز الثالث والذي استطاع التغلب على منتخب تشيلي بنتيجة٣٢-٢٩، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل مباراة مصر والسويد، وانتقل المنتخب التشيلي للعب ضمن مباريات «كأس الرئيس»، بعدما فشل في حصد أي نقطة في المجموعة، حيث سينضم الثلاثي إلى منتخبات روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا في مجموعة واحدة.

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج والتربع على عرش كرة اليد العالمية.

وخاض منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التي شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان .

وضمت قائمة المباراة كلا من، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – على زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته ال27 يشارك به 32 منتخباً من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.