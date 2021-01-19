شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف: الشناوى إرتكب خطأ بلمس الحكم ولقطة الهدف تقديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد يوسف، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي، عن واقعة إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادى الأهلى، خلال مباراة فريقه مع الأهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى، قائلا، «قيام محمد الشناوي بلمس الحكم هو الخطأ الذي يؤخذ عليه، لكنه من اللاعبين المنضبطين، ومثل تلك المواقف من النادر أن تصدر منه».

في سياق آخر، علق محمد يوسف، على هدف أيمن أشرف مدافع الأهلي، الذي ألغاه الحكم بداعي ارتكاب ايمن أشرف خطأ، وقال مدرب البنك الأهلي، إن هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية، مشيرا إلى أنه سعيد بخطف نقطة صعبة من أنياب النادي الأهلى المرشح الأول للتتويج باللقب.

وأضاف محمد يوسف: «كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بوالتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان، درسنا الأهلي بشكل جيد وعلمنا أن معظم أهدافه تأتي في الشوط الثاني، والكثير منها في الدقائق الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن تتصعب علينا المباراة كلما مر الوقت لكني كنت أحاول دائما الإغلاق على مفاتيح خطورة الأهلي، وعلى رأسها على معلول».