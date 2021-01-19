شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد لإبراهيموفيتش بعد ثنائية كالياري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، هدفين لفريقه خلال مواجهة كالياري، في إطار منافسات الجولة 18 من الكالتشيو، وتقدم إبراهيموفيتش للروسونيري في النتيجة، بركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 7 من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52 .

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن إبراهيموفيتش سجل في 9 مباريات متتالية لعبها أساسيا، لأول مرة في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.