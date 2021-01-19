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إنجاز جديد لإبراهيموفيتش بعد ثنائية كالياري

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وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد لإبراهيموفيتش بعد ثنائية كالياري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، هدفين لفريقه خلال مواجهة كالياري، في إطار منافسات الجولة 18 من الكالتشيو، وتقدم إبراهيموفيتش للروسونيري في النتيجة، بركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 7 من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52 .

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن إبراهيموفيتش سجل في 9 مباريات متتالية لعبها أساسيا، لأول مرة في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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