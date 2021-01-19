شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه: تعين كلنسمان مديرًا فنيًا لبايرن كان أكبر غلطة فى تاريخى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن أكبر خطأ ارتكبه منذ توليه منصبه الحالي.

وعمل رومينيجه في النادي البافاري منذ عام 1991، وقد تم تعيينه مديرًا إداريًا في 2002، قبل أن يحصل على منصب الرئيس التنفيذي لاحقا.

وخلال تصريحات صحفية، سئل رومينيجه عن أكبر خطأ في مسيرته مع البايرن، فأشار إلى قرار تعيين يورجن كلينسمان مدربا للفريق البافاري.

وأسند النادي الألماني مهمة تدريب الفريق لكلينسمان مع بداية موسم 2008-2009، لكنه رحل بعد 10 أشهر فقط.

وعن ذلك، قال رومينيجه: «في النهاية، لم يكن خطأ من كلينسمان فحسب، بل كان من جانبنا أيضا».