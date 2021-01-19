شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يوقع لريال مدريد بعد تخطى الفحص الطبى ويضم للفريق فى الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتوقيع لنادى ريال مدريد الساعات الماضية.

الدولي النمساوي ينتهي عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا في الوقت الحالى، بحيث ينضم إلى صفوفه الصيف القادم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من موسم 2021-2022.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة ألابا على التوقيع لمدة 4 سنوات، حيث يتضمن العقد حصوله على راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو.

وتلقى اللاعب العرض الملكي يوم 2 يناير الجاري، بمجرد أن أصبح حرا في التفاوض والتوقيع لأي ناد، قبل أن يحصل الريال على موافقته وتوقيعه في الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور طبيب من نادي العاصمة الإسبانية، وبذلك، نجح ريال مدريد في خطف ألابا قبل عدد من عمالقة أوروبا أمثال مانشستر سيتي، برشلونة، باريس سان جيرمان، ليفربول وتشيلسي.