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ألابا يوقع لريال مدريد بعد تخطى الفحص الطبى ويضم للفريق فى الصيف المقبل

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتوقيع لنادى الساعات الماضية.
الدولي النمساوي ينتهي عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا في الوقت الحالى، بحيث ينضم إلى صفوفه الصيف القادم.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من موسم 2021-2022.
وأشارت الصحيفة إلى موافقة ألابا على التوقيع لمدة 4 سنوات، حيث يتضمن العقد حصوله على راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو.

وتلقى اللاعب العرض الملكي يوم 2 يناير الجاري، بمجرد أن أصبح حرا في التفاوض والتوقيع لأي ناد، قبل أن يحصل الريال على موافقته وتوقيعه في الساعات الماضية.
وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور طبيب من نادي العاصمة الإسبانية، وبذلك، نجح ريال مدريد في خطف ألابا قبل عدد من عمالقة أوروبا أمثال مانشستر سيتي، ، باريس سان جيرمان، وتشيلسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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