شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جاءت قرعة الأهلي في كأس العالم للأندية خلال 5 مشاركات ‏سابقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة المقرر اقامة منافساتها بالدوحة.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أولى مبارياته أمام واحد من الدحيل القطري الفريق المضيف، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل اّسيا، وتياجرز أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وكان فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي قد انسحب من النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بسبب اصابات كورونا.

ونرصد في السطور التالية مشوار الأهلي مع قرعة كأس العالم للأندية خلال النسخ الخمسة التي شارك فيها من قبل.

الظهور الأول للأهلي في كأس العالم للأندية كان في نسخة 2005، وأوقعته القرعة مع بطل اّسيا وقتها فريق الاتحاد السعودي وخسر الأهلي بهدف شهير لمحمد نور.

الظهور الثاني كان في نسخة 2006 وأوقعته القرعة بمواجهة أمام بطل الأوقيانوس فريق أوكلاند سيتي واستطاع المارد الأحمر من الانتصار بثنائية حملت توقيع محمد أبوتريكة وأمادو فلافيو.

الظهور الثالث في نسخة 2008 ومواجهة قوية أمام باتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، فتقدم الأهلي بهدفين وألغت راية غير عادلة هدف ثالث لمحمد بركات قبل أن تنقلب الطاولة على المارد الأحمر ويخسر بالأربعة بعد وقت اضافي.

المشاركة الرابعة في 2012 استهلها الأهلي بمواجهة هيروشيما الياباني صاحب الملعب وبطل الدوري الياباني وقتها، وانتصر الفريق الأهلاوي بهدفين مقابلهدف، سجلهما محمد أبوتريكة والسيد حمدي.

المشاركة الأخيرة في 2013 بالمغرب أوقعت القرعة فريق النادي الأهلي أمام جونزو الصيني، بطل اّسيا وخسر بطل أفريقيا بثنائية وودع المسابقة.