شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضع شرطًا تعجيزيًا ضد رغبة مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع إنتر ميلان شرطا، للسماح للاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن، بالعودة لصفوف فريقه السابق توتنهام، على سبيل الإعارة.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن إنتر ميلان قرر أن إريكسن، يمكنه الانتقال إلى أي ناد إنجليزي، معارا بشكل مجاني، ما عدا السبيرز، وانضم الدنماركي لصفوف النيراتزوري، مقابل 27 مليون يورو، قادما من توتنهام، قبل نهاية عقده بنصف موسم، ولهذا السبب، لن يسمح إنتر له بالعودة إلى النادي اللندني، دون دفع مقابل للإعارة، بالإضافة إلى راتب اللاعب.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، قد طلب استعادة إريكسن خلال يناير الجاري، بحسب الموقع الإيطالي، مع العلم أن راتب اللاعب يبلغ 7.5 مليون يورو سنويا.