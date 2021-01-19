شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتصدر الدورى الإيطالى فى ليلة تألق إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ميلان، صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كالياري بنتيجة 2-0، ضمن منافسات المرحلة الـ18 من البطولة.

تقدم ميلان عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 7، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان، بعد عرقلة تعرض لها إبرا داخل منطقة الجزاء من ليكو جيانيس مدافع كالياري ليترجمها النجم السويدي بنجاح في منتصف شباك الحارس أليسيو كراجنو.

قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52، حينما تسلم إبراهيموفيتش كرة طويلة من ديفيد كالابريا ليتقدم نحو مرمى كالياري ويضع الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى كراجني، وشهدت المباراة، تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 74.

ورفع ميلان، رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، على الجانب الأخر تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الـ17.