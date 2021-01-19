شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية تكشف عن أزمة فى صفقة إنضمام نجم توتنهام لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية عن أزمة تواجه مسؤولو باريس سان جيرمان نحو مساعيهم في تلبية رغبة ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعب توتنهام هوتسبير.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، أن انتقال ديلي آلي نجم توتنهام لصفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لا يبدو خيارا مرجحا، وأكدت أن ماوريسيو بوكيتينو، أبلغ ليوناردو المدير الرياضي، بأنه يريد ضم اللاعب الإنجليزي.

ورغم خروج آلي من حسابات المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، إلا أن هناك عقبة أمام إتمام هذه الصفقة، تتمثل في المطالب المادية للنادي اللندني.

وأوضحت الصحيفة أن عقد آلي ينتهي في صيف 2024، ويرغب مسؤولو توتنهام في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة مع إلزامية الشراء.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا المبلغ لن يقدر النادي الباريسي على دفعه في الحالتين، لذا تبقى المفاوضات صعبة، ويتحرك مسؤولو سان جيرمان بحذر شديد.

واستدركت الصحيفة، إلا أن انتقال ديلي آلي لصفوف سان جيرمان في الصيف المقبل، لا يبدو مستحيلا، خاصة في ظل غموض مصير كل من آنخيل دي ماريا وجوليان داركسلر، حيث ينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.