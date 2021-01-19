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محمد يوسف: تعرضت لحملات بداعي افشال كارتيرون في الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي أنه تعرض لحملات غريبة عند العمل كمدرب عام للأهلي مع كارتيرون، ‏بداعي العمل على فشله حتي تسنح له الفرصة لقيادة الفريق.

وأضاف يوسف في تصريحات عبر النهار:«هذا كان أمر ‏غير مقبول وعار تماما من الصحة،و قبلت العمل كمدرب عام للأهلي في ‏هذا التوقيت بهدف وحيد وهو مساعدة الفريق، وحزنت لما قيل بعد ذلك، ‏بالتالي من الصعب العودة للعمل بهذا المنصب مجدداً».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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