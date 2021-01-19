شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تعرضت لحملات بداعي افشال كارتيرون في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي أنه تعرض لحملات غريبة عند العمل كمدرب عام للأهلي مع كارتيرون، بداعي العمل على فشله حتي تسنح له الفرصة لقيادة الفريق.
وأضاف يوسف في تصريحات عبر النهار:«هذا كان أمر غير مقبول وعار تماما من الصحة،و قبلت العمل كمدرب عام للأهلي في هذا التوقيت بهدف وحيد وهو مساعدة الفريق، وحزنت لما قيل بعد ذلك، بالتالي من الصعب العودة للعمل بهذا المنصب مجدداً».
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