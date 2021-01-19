شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة «ليفربول» يُحذر «صلاح» من اللعب فى «ريال مدريد أو برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا زالت أصداء التصريحات التي أطلقها النجم المصرى محمد صلاح، الشهر الماضى، عن إمكانية اللعب لقطبى الكرة الإسبانى ريال مدريد وبرشلونة لها ردود أفعال واسعة، حيث تحدث أسطورة الريدز جيمى كاراجير عن ذلك، محذرا الدولى المصرى من الرحيل عن قلعة «أنفيلد».

وبينما يتفهم كاراجير رغبة صلاح في اختبار تجربة الدورى الإسبانى، ويعتقد أن ريال وبرشلونة، اللذين يعانيان من ضائقة مالية، سيضعان نصب أعينهما كيليان مبابى وإيرلينج هالاند أو لاعبين أصغر سنًّا من أجل بناء مشروع طويل المدى على أحدهما. وقال كاراجير، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور»، الإنجليزية: «محمد صلاح هو بالتأكيد أحد اللاعبين الذين سيتطلعون في مسيرتهم للعب لبرشلونة أو ريال مدريد ليكتب ذلك في سيرته الذاتية». وأضاف: «بعض اللاعبين ينظرون إلى مسيرتهم المهنية بهذا الشكل، أعتقد أن إيدين هازارد كان يريد دائمًا الذهاب إلى ريال مدريد في مرحلة ما، ولن أتفاجأ إذا قبل بضع سنوات، عندما كان محمد صلاح يرسم مسيرته، في أن هذا شيئا كان يرغب في القيام به».

تابع: «لكنى أعتقد أن الوضع الآن، ماليًا وبالنسبة لعمره، يعنى أن الأندية لا تملك هذا النوع من المال لصالحه، فأنت تتحدث عن صفقة سوف تزيد على 100 مليون جنيه إسترلينى، وأعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة سينظران إلى مبابى أو هالاند أو حتى مانى قبل صلاح الآن بسبب عمره».

واختتم: «هذان الناديان لا يملكان الكثير من المال، ولا يزال عقده مع ليفربول متبقيا لبعض الوقت، لذلك أنا لست خائفا كمشجع لليفربول من أنه سيغادر في أي وقت قريب».

ويعتقد كاراجير أن صلاح عانى من تراجع في مستواه هذا الموسم، على الرغم من احتلاله صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز.

ووصل الفرعون المصرى إلى أنفيلد مقابل 34 مليون جنيه إسترلينى بروما في عام 2017، وزار الشباك هذا الموسم 17 مرة، وقد جاء 13 منها في البريميرليج. ويعتقد كاراجير أن زيارة مانشستر يونايتد، يوم الأحد، هي الوقت المثالى لصلاح للعودة إلى أفضل حالاته، بعد خوض ثلاث مباريات في الدورى دون تسجيل أي أهداف. وحذر قائلاً: «صلاح لم يكن في حالة جيدة مؤخرًا، لكن يمكن قول ذلك عن الفريق بأكمله، ثم تنظر إلى الأمر، وهو لا يزال أفضل هداف في الدورى الإنجليزى الممتاز، لذلك تعتقد أنه يستحق الأداء والهدف، إنه عادة لا يمضى هذا الوقت الطويل بدون هدف».