شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: حكم مباراة الأهلي أخطأ بعدم طرد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف للإعلامي سيف زاهر أن حكم مواجهة الأهلي والبنك الأهلي أخطأ بعدم طرد محمد الشناوي بعد مسكه ليده بعد انتهاء المباراة.

وتابع عبدالرؤوف عبر أون تايم سبورتس أن ايقاف الشناوي 4 مباريات قد يكون بسبب تقرير الحكم أو المراقب أو الإعادة التلفزيونية.

وكان الشناوي قد نال العقوبة من قبل اتحاد الكرة المصري بسبب سلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف.