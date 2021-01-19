شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: بامبو يقترب من إنبي ويرفض التنازل عن مستحقاته في ‏الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر أن كريم بامبو، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، رفض التنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء من أجل الرحيل على سبيل الإعارة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف عبر أون تايم سبورتس:«اللاعب تلقى عروضا من أندية محلية في الفترة الحالية من البنك الأهلي وإنبي ويفضل اللاعب الانتقال للنادي البترولي في يناير الجاري على سبيل الإعارة».

وأتم:«بامبو يتفاوض مع مسؤولي إنبي في الفترة الحالية على شروط عقده تمهيدا للانتقال للنادي البترولي».