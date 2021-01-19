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سيف زاهر: بامبو يقترب من إنبي ويرفض التنازل عن مستحقاته في ‏الزمالك

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر أن كريم بامبو، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، رفض التنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء من أجل الرحيل على سبيل الإعارة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف عبر أون تايم سبورتس:«اللاعب تلقى عروضا من أندية محلية في الفترة الحالية من البنك الأهلي وإنبي ويفضل اللاعب الانتقال للنادي البترولي في يناير الجاري على سبيل الإعارة».

وأتم:«بامبو يتفاوض مع مسؤولي إنبي في الفترة الحالية على شروط عقده تمهيدا للانتقال للنادي البترولي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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