حسن المستكاوي: مستغرب من إيقاف محمد الشناوي رغم إن الحكم مكتبش عنه حاجة في التقرير

الشارقة - اميمة ياسر - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على واقعة احتجاج النادي الأهلي على الأخطاء التحكيمية في مبارياته الأخيرة أمام البنك الأهلى، قائلاً: الأهلي يحقق أهداف جديدة والـ VAR يشهد انتقادات فى أماكن كثيرة.. مش دي القضية الرئيسية، لكن القضية الأهم هو إيقاف الشناوي إذا كان الحكم في المباراة لم يحرر أي تقرير يرصد فيه أسباب لإيقاف الشناوي، ومع ذلك يتم إيقافه في النهاية لمدة أربعة مباريات وكيف يفعل ذلك مع رمضان صبحي أيضاً ؟.
وأضاف "المستكاوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": مسألة الخطا الواحد الذى ينبثق عنه عقاب متعدد أمر غير مفهوم.. مش فاهم السبب وإزاى أتخذ قرار إيقاف الشناوي 4 مباريات دون ذكر أسباب في تقرير الحكم؟ .
وأشار الي أن هناك لاعبين آخرين في وقائع أخرى قاموا بتصرفات أكثر حدة من الشناوي وتم إيقافها لمباراة واحدة مطالباً بترسيخ فكرة العدالة في التعامل مع الأخطاء التى تقع من جانب أي لاعب في أي نادى.
وأختتم "المستكاوي" حديثه قائلا : محتاجين عدل حقيقي في التعامل مع الوقائع المماثلة.. النادي الاهلي لأول مرة يعبر عن شعوره بالظلم وهذا مضمون ماصدر عن الإدارة لكني في ذات الوقت أرفض فكرة المؤامرة على الناديين الأهلي أو الزمالك لإيقافهم بالبطولة.