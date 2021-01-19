حسن المستكاوي: مستغرب من إيقاف محمد الشناوي رغم إن الحكم مكتبش عنه حاجة في التقرير

الشارقة - اميمة ياسر - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على واقعة احتجاج النادي الأهلي على الأخطاء التحكيمية في مبارياته الأخيرة أمام البنك الأهلى، قائلاً: الأهلي يحقق أهداف جديدة والـ VAR يشهد انتقادات فى أماكن كثيرة.. مش دي القضية الرئيسية، لكن القضية الأهم هو إيقاف الشناوي إذا كان الحكم في المباراة لم يحرر أي تقرير يرصد فيه أسباب لإيقاف الشناوي، ومع ذلك يتم إيقافه في النهاية لمدة أربعة مباريات وكيف يفعل ذلك مع رمضان صبحي أيضاً ؟.

وأضاف "المستكاوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": مسألة الخطا الواحد الذى ينبثق عنه عقاب متعدد أمر غير مفهوم.. مش فاهم السبب وإزاى أتخذ قرار إيقاف الشناوي 4 مباريات دون ذكر أسباب في تقرير الحكم؟ .

وأشار الي أن هناك لاعبين آخرين في وقائع أخرى قاموا بتصرفات أكثر حدة من الشناوي وتم إيقافها لمباراة واحدة مطالباً بترسيخ فكرة العدالة في التعامل مع الأخطاء التى تقع من جانب أي لاعب في أي نادى.

وأختتم "المستكاوي" حديثه قائلا : محتاجين عدل حقيقي في التعامل مع الوقائع المماثلة.. النادي الاهلي لأول مرة يعبر عن شعوره بالظلم وهذا مضمون ماصدر عن الإدارة لكني في ذات الوقت أرفض فكرة المؤامرة على الناديين الأهلي أو الزمالك لإيقافهم بالبطولة.