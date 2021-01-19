إصابة «صائد بطولات الاهلي» الذي غادر النادي مؤخرًا بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب «عاشور»:«الحمد لله، إيجابي كورونا دعواتكم». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، قد أعلن عن صدور قرار من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة فريقه مع انبي، والتي كان مقرر إقامتها غدا الاثنين، على ستاد الاسكندرية.

وأضاف «مصيلحي»، أنه تم تأجيل المباراة إلى يوم الاثنين 1 مارس المقبل، نظرًا لظهور 11 حالة كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني.