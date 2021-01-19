«انت ظالم وضيعت علينا 3 نقط».. تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي المتسبب في إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الحكم محمد سلامة، حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ذكر في تقريره الخاص بمباراة الأهلي والبنك الأهلي، واقعة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بكافة تفاصيلها.

وقال في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إن محمد سلامة أوضح في تقريره أن محمد الشناوي قام بجذبه من يده، وقال له: «انت حكم ظالم وضيعت علينا 3 نقاط وكرة أيمن أشرف مش فاول».

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه،لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، حيث دخل «الشناوي» في اشتباك مع محمد سلامة حكم لقاء فريقه مع البنك الاهلي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، أمس الأحد، والتي انتهت أحداثها بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليوقف محمد يوسف سلسلة انتصارات القلعة الحمراء خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وكان النادي الأهلي قد أعلن اختيار الجماهير محمد الشناوي كأفضل لاعب في الفريق بالموسم الماضي 2019-2020، حيث علّق النادي الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور «إنستجرام»: «موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي أبطال الثلاثية التاريخية، وصاحب القفاز الذهبي 24 «كلين شيت» في العام المنقضي».

وأضاف المارد الأحمر: «حارسنا أحمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم».

ويمتلك النادي الأهلي 3 أوراق في حساباته الفنية بدلا من محمد الشناوي، ويأتي على رأسهم علي لطفي الحارس البديل، بينما يأتي مصطفى شوبير بديلا لعلي لطفي حال عدم جاهزيته وأخيرًا يأتي الحارس الشاب حمزة علاء في المركز الرابع من حيث ترتيب حراس الأهلي.



دخل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي، فى اشتباك مع محمد سلامة حكم لقاء فريقه مع البنك الاهلي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، والتي انتهت أحداثها بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليوقف محمد يوسف سلسلة انتصارات القلعة الحمراء خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.



ودخل حارس مرمى الأهلي فى مشادة مع محمد سلامة عقب نهاية اللقاء، اعتراضا على قراراته التحكيمية خلال اللقاء، خاصة بعد إلغائه هدف أيمن أشرف لاعب الفريق وضياع نقطتين على الأهلي فى ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.