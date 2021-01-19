منتخب مصر لليد يخسر من السويد 24 - 23 فى قمة مثيرة.. ويتأهل في وصافة المجموعة بالمونديال

الشارقة - اميمة ياسر - في الظهور الثالث له ببطولة العالم لكرة اليد، خسر المنتخب المصري منافسه السويد بنتيجة 24-23، في المباراة، التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر، وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري في الشوط الأول من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط بنتيجة 9-12، ولكن تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني، إلى الدور الرئيسي في وصافة المجموعة برصيد نقطتين، بينما تصدر المنتخب السويدي برصيد 4 نقاط، والثالث تشيلي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فى الدورالرئيسى المتأهلين من المجموعة الثامنة، بيلاروسيا والاتحاد الروسى، فيما حسم المنتخب السلوفيني البطاقة الثالثة بعد خسارة كوريا من الاتحاد الروسى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتعرض يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد للإصابة التي أجبرته على مغادرة لقاء السويد، واشتكى يحيى خالد من إصابة عضلية بجانب آلام فى الركبة وفضل الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني للفراعنة استبداله بأحمد الأحمر قائد المنتخب في الشوط الثاني.

وقدم يحيى خالد لاعب فيبريم المجري أداء جيدا في الشوط الأول وسجل 4 أهداف من 4 محاولات.

المجموعة السابعة تضم مصر والسويد ومقدونيا وتشيلي، وجاءت مشاركة مقدونيا فى اللحظات الأخيرة بعد انسحاب التشيك التى إعتذرت عن المشاركة فى البطولة قبل يومين من إنطلاقها بسبب تفشى فيروس كورونا فى أفراد الفريق.

منتخب السويد يتصدر المجموعة برصيد 4 نقطة بفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثانى حيث ضمن الثنائى التأهل إلى الدور الرئيسى، وينافس تشيلى ومقدونيا فى خطف بطاقة المركز الثالث.

ودخل منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان .

وضمت قائمة المباراة كلا من: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.