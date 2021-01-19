15 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على السويد (8 / 5) في مونديال اليد.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - مرت 15 دقيقة من مباراة مصر والسويد بنتيجة (8 - 5) لصالح منتخب (الفراعنة) في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالتة بالمجموعة السابعة بمونديال العالم لليد الذي تحضته مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

المجموعة السابعة تضم مصر والسويد ومقدونيا وتشيلي، وجاءت مشاركة مقدونيا فى اللحظات الأخيرة بعد انسحاب التشيك التى إعتذرت عن المشاركة فى البطولة قبل يومين من إنطلاقها بسبب تفشى فيروس كورونا فى أفراد الفريق. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

منتخب السويد يتصدر المجموعة برصيد 4 نقطة بفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثانى حيث ضمن الثنائى التأهل إلى الدور الرئيسى، وينافس تشيلى ومقدونيا فى خطف بطاقة المركز الثالث.

ودخل منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان.

وضمت قائمة المباراة كلا من ، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وسعى جارسيا إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى الدور الرئيسى بتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على تشيلى بنتيجة 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19، فحيث قال روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر، عقب لقاء مقدونيا أنه سعيد جدًا بالفوز بنتيجة اليوم بفارق كبير من الأهداف، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين أدوا أدوارهم بقوة وسنبدأ الجاهزية للقاء السويد ونغلق صفحة مقدونيا، مؤكدًا صعوبة مواجهة السويد فى مباراة، وعن استبعاد إسلام حسن، فأكد المدير الفنى أنه لديه 24 لاعبًا من حقه الاستعانة بهم فى أو وقت وفقا لاحتياج اللقاءات.

فيما يتنافس فى مجموعة مصر على خطف البطاقة الثالثة كلا من تشيلى ومقدونيا بعد خسارتهم فى أول وثاني لقاءاتهم فى هذا الدورمن مصرو السويد على حد سواء.

ويتواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في استاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره السويدي، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومسؤولو بعثة السويد.

ويأمل منتخب مصر لكرة اليد، في حقيق الانتصار على السويد، من أجل احتلال صدارة المجموعة والتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، خاصة أن هذه المواجهة ستحسم المركز الأول بالمجموعة، نظرا لأن المنتخبين يملكان 4 نقاط في رصيدهما من فوزين على منتخبي تشيلي ومقدونيا طرفي المجموعة الآخرين.

وخطف منتخب مقدونيا تذكرة التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد مصر 2021، بعد الفوز على تشيلي بنتيجة 32/29، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وحسم منتخب مقدونيا التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد ضمان تاهل منتخبي مصر والسويد رسميا عن المجموعة، قبل لقاء صدارة المجموعة الذي يجمعهم مساء اليوم خرجت المباراة حماسية بين المنتخبين في ظل تقارب النتيجة على مدار اللقاء وتبادل المنتخبين التقدم أثناء سير المباراة حتى تم الحسم من منتخب مقدونيا.