الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لإيقاف الأخطاء التحكيمية.. والاتحاد يتحدى: «الجميع سواسية».. وإيقاف الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من النادي الأهلي، اليوم الإثنين، للمطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة، حرصًا على ميزان العدالة.

خطاب عاجل من الأهلي

وتضمن الخطاب الرسمي، أن النادي الأهلي لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي، واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R»، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.

الاتحاد يرد

وعلّق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان المرسل من النادي الأهلي، صباح اليوم الإثنين، قائلاً: «نرفض الإملاءات والضغوط من أي نادٍ سواء الأهلي أو غيره، لتعيين حكام بعينهم واستبعاد آخرين».

وأضاف في تصريح لـ«الوطن سبورت»:«جميع الأندية سواسية، واللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، تقدر كافة أعضاء المنظومة الكروية، وسلبيات الحكام يتم معالجتها، وليس هناك أخطاء متعمدة من جانب قضاة الملاعب، في مباريات الأهلي أو غيره من الفرق المشاركة ببطولة الدوري».

اتحاد الكرة: معلومات الأهلي مغلوطة

وكشف المصدر، أن بيان الأهلي تضمن استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم، وهذا على عكس الحقيقة، حيث تم تكليف 4 حكام دوليين وهم إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة وأحمد الغندور ومحمد عادل بإدارة مباريات الفريق الأحمر، أمام أندية مصر للمقاصة والاتحاد السكندري ووادي دجلة والإنتاج الحربي.



إيقاف الشناوي

وفي سياق متصل، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه،لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، حيث دخل «الشناوي» في اشتباك مع محمد سلامة حكم لقاء فريقه مع البنك الاهلي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، أمس الأحد، والتي انتهت أحداثها بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليوقف محمد يوسف سلسلة انتصارات القلعة الحمراء خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

مشادة بين الشناوي والحكم بسبب هدف أيمن أشرف

ودخل حارس مرمى الأهلي فى مشادة مع محمد سلامة عقب نهاية اللقاء، اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال اللقاء، خاصة بعد إلغائه هدف أيمن أشرف لاعب الفريق وضياع نقطتين على الأهلي فى ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيان رسمي من الأهلي بسبب التحكيم

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا اعتراضًا على القرارت التحكيمية في مباراته أمام البنك الأهلي وجاء كالتالي:

«أرسلت إدارة النادي صباح اليوم خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.

وأكد النادي في خطابه على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ« V. A. R»، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.

وجاء في الخطاب أيضًا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R»، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الأهلي مسئولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.