«سلوك غير رياضي».. اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن إدارة المسابقات بالاتحاد قررت "ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي."

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تقرر استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوي حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.

وأشار المصدر إلى أن استبعاد الثنائي من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.

وشهد اللقاء حالة تحكيمية جدلية بعدما الغى الحكم هدفا سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.

وفي وقت سابق اليوم، أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خطاباً رسمياً إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد.

وطالب مجلس الأهلي في خطابه بضرورة إيقاف أخطاء الحكام "الفجة" وغير المبررة التي تسببت في عرقلة مسيرة الفريق.

وكان حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الـ8 لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس الأحد، قد ألغى هدفاً لأيمن أشرف في مباراة تعادل فيها الفريقين بدون أهداف، بجانب إعتراضات سابقة للأهلي بشأن إلغاء هدف في مباراة سيراميكا كليوباترا بداعي التسلل، وعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في مباراة وادي دجلة.