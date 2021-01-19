شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني : سنبحث عن الفوز أمام الأهلي ولا ندرس التدعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريقه يخطط للفوز فقط على الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين الخميس المقبل.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق المقاولون العرب، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة الدوري الممتاز، على ملعب الأهلي We السلام، ويسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خلال المباراة لاستعادة مسيرة الإنتصارات مرة أخرى، بعد السقوط أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة، ليفقد الأهلي نقطتين ثمنتين، في صراعه على اللقب الـ43 من بطولة الدوري الممتاز.

وتابع عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2، أن فريقه بدأ الدوري بداية سيئة لمجموعة من الأسباب المختلفة، لكنه عاد واستعاد توازنه سريعا.

ونفى عبد الغني وجود تفكير في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة مع عودة المصابين بكورونا للتدريبات واكتمال جميع العناصر.

وانتزع فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على النادي الإسماعيلي بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، بهدف نظيف سجله محمد حمدي زكي صانع ألعاب ذئاب الجبل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول للمباراة، وكان الفار قد ألغى هدفًا للدراويش سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 66 بعد ثبوت سقوط المهاجم التونسي في مصيدة التسلل.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيدهم إلى النقطة 7، ويتقدم ذئاب الجبل 4 مراكز ليحتل المركز رقم 12 بجدول المسابقة، فيما يتجمد رصيد الدراويش عند النقطة 6 في المركز الـ15.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتحدث موسيماني في المحاضرة مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بشكل عام، ومواجهة المقاولون العرب بشكل خاص، والتأكيد على بعض الأمور الفنية.

وأغلق الأهلي صفحة مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الفريق استعداده لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.