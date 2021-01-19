حسن المستكاوى: هناك تسؤلات حول حيثيات إيقاف محمد الشناوي

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى: هناك تسؤلات حول حيثيات إيقاف محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على واقعة احتجاج الأهلي على الأخطاء التحكيمية في مبارياته الأخيرة أمام البنك الأهلى، قائلاً: "الأهلي يحقق أهداف جديدة والـ VAR يشهد انتقادات فى أماكن كثيرة.. مش دي القضية الرئيسية، لكن القضية الأهم هو إيقاف الشناوي إذا كان الحكم في المباراة لم يحرر أي تقرير يرصد فيه أسباب لإيقاف الشناوي، ومع ذلك يتم إيقافه في النهاية لمدة أربعة مباريات وكيف يفعل ذلك مع رمضان صبحي أيضاً ؟".
وأضاف "المستكاوى"، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، قائلاً:"مسألة الخطا الواحد الذى ينبثق عنه عقاب متعدد أمر غير مفهوم.. مش فاهم السبب وإزاى أتخذ قرار إيقاف الشناوي 4 مباريات دون ذكر أسباب في تقرير الحكم؟ ".
واكد "المستكاوى"، أن هناك لاعبين آخرين في وقائع أخرى قاموا بتصرفات أكثر حدة من الشناوي وتم إيقافها لمباراة واحدة مطالباً بترسيخ فكرة العدالة في التعامل مع الأخطاء التى تقع من جانب أي لاعب في أي نادى، متابعا: "محتاجين عدل حقيقي في التعامل مع الوقائع المماثلة.. النادي الاهلي لأول مرة يعبر عن شعوره بالظلم وهذا مضمون ماصدر عن الإدارة لكني في ذات الوقت أرفض فكرة المؤامرة على الناديين الأهلي أو الزمالك لإيقافهم بالبطولة".