شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى: هناك تسؤلات حول حيثيات إيقاف محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على واقعة احتجاج الأهلي على الأخطاء التحكيمية في مبارياته الأخيرة أمام البنك الأهلى، قائلاً: "الأهلي يحقق أهداف جديدة والـ VAR يشهد انتقادات فى أماكن كثيرة.. مش دي القضية الرئيسية، لكن القضية الأهم هو إيقاف الشناوي إذا كان الحكم في المباراة لم يحرر أي تقرير يرصد فيه أسباب لإيقاف الشناوي، ومع ذلك يتم إيقافه في النهاية لمدة أربعة مباريات وكيف يفعل ذلك مع رمضان صبحي أيضاً ؟".

وأضاف "المستكاوى"، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، قائلاً:"مسألة الخطا الواحد الذى ينبثق عنه عقاب متعدد أمر غير مفهوم.. مش فاهم السبب وإزاى أتخذ قرار إيقاف الشناوي 4 مباريات دون ذكر أسباب في تقرير الحكم؟ ".

واكد "المستكاوى"، أن هناك لاعبين آخرين في وقائع أخرى قاموا بتصرفات أكثر حدة من الشناوي وتم إيقافها لمباراة واحدة مطالباً بترسيخ فكرة العدالة في التعامل مع الأخطاء التى تقع من جانب أي لاعب في أي نادى، متابعا: "محتاجين عدل حقيقي في التعامل مع الوقائع المماثلة.. النادي الاهلي لأول مرة يعبر عن شعوره بالظلم وهذا مضمون ماصدر عن الإدارة لكني في ذات الوقت أرفض فكرة المؤامرة على الناديين الأهلي أو الزمالك لإيقافهم بالبطولة".